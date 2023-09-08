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Сербия - Канада прямая трансляция 08.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
08 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
Сербия
Канада

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сербия - Канада, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Канада
Главные тренеры
Сербия Светислав Пешич
Испания Жорди Фернандес Торрес
История личных встреч
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 68 : 87Сербия
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур 79 : 112Сербия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Сербия76 : 78
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 83 : 115Сербия
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 77 : 94Сербия
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Канада100 : 89
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 85 : 88Канада
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур Канада65 : 69
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 73 : 128Канада

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