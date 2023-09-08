США - Германия прямая трансляция 08.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
08 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
|Стив Керр
|Гордон Херберт
История личных встреч
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|63 : 100
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|85 : 73
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|81 : 79
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 73
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85