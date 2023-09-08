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США - Германия прямая трансляция 08.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
08 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/2 финала
США
Германия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
США Стив Керр
Канада Гордон Херберт
История личных встреч
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 63 : 100США
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США104 : 110
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США85 : 73
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США110 : 62
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 81 : 109США
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Германия81 : 79
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 71
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 73
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 82 : 85Германия

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