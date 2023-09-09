Латвия - Литва прямая трансляция 09.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 5-е место
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Литва, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 5-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Литва
Главные тренеры
|Лука Банки
|Казис Максвитис
История личных встреч
|06.09.2015
|ЧЕ-2015 (м)
|Группа D. 2-й тур
|49 : 68
|06.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|Группа B. 3-й тур
|59 : 67
|07.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|За 5-8 места
|82 : 87
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|81 : 79
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|84 : 104
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|69 : 74
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|07.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|За 5-8 места
|100 : 84
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|68 : 87
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|92 : 67
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91