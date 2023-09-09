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Латвия - Литва прямая трансляция 09.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 5-е место
Латвия
Литва

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Литва, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 5-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Литва
Главные тренеры
Италия Лука Банки
Литва Казис Максвитис
История личных встреч
06.09.2015 ЧЕ-2015 (м) Группа D. 2-й тур Латвия49 : 68Литва
06.09.2013 ЧЕ-2013 (м) Группа B. 3-й тур Латвия59 : 67Литва
07.09.2023 ЧМ-2023 (м) За 5-8 места 82 : 87Латвия
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 81 : 79Латвия
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 84 : 104Латвия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 69 : 74Латвия
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 101 : 75Латвия
07.09.2023 ЧМ-2023 (м) За 5-8 места Литва100 : 84
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Литва68 : 87
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур 104 : 110Литва
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур Литва92 : 67
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 71 : 91Литва

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