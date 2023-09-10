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США - Канада прямая трансляция 10.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
10 Сентября 2023 года в 11:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 3-е место
США
Канада

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 3-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
США Стив Керр
Испания Жорди Фернандес Торрес
История личных встреч
08.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/2 финала США111 : 113
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 63 : 100США
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США104 : 110
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США85 : 73
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США110 : 62
08.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/2 финала 95 : 86Канада
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Канада100 : 89
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 85 : 88Канада
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур Канада65 : 69
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Канада101 : 75

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