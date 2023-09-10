США - Канада прямая трансляция 10.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
10 Сентября 2023 года в 11:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 3-е место
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 3-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
|Стив Керр
|Жорди Фернандес Торрес
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/2 финала
|111 : 113
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|63 : 100
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|85 : 73
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|08.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/2 финала
|95 : 86
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|100 : 89
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|85 : 88
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|65 : 69
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75