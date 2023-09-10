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Германия - Сербия прямая трансляция 10.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
10 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Финал
Германия
Сербия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Сербия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Финал, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Сербия
Главные тренеры
Канада Гордон Херберт
Сербия Светислав Пешич
История личных встреч
02.07.2018 ЧМ-2019 - Европа (м) Группа G. 6-й тур Сербия81 : 88Германия
23.02.2018 ЧМ-2019 - Европа (м) Группа G. 3-й тур Германия79 : 74Сербия
06.09.2015 ЧЕ-2015 (м) Группа B. 2-й тур Сербия68 : 66Германия
04.09.2011 ЧЕ-2011 Группа B. 4-й тур Германия64 : 75Сербия
29.08.2010 ЧМ-2010 Группа A. 2-й тур Сербия81 : 82 ОТГермания
08.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/2 финала 111 : 113Германия
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Германия81 : 79
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 71
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 73
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия101 : 75
08.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/2 финала Сербия95 : 86
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 68 : 87Сербия
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур 79 : 112Сербия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Сербия76 : 78
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 83 : 115Сербия

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