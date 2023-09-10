Германия - Сербия прямая трансляция 10.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
10 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Финал
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Сербия, которое состоится 10 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Финал, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Сербия
Главные тренеры
|Гордон Херберт
|Светислав Пешич
История личных встреч
|02.07.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа G. 6-й тур
|81 : 88
|23.02.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа G. 3-й тур
|79 : 74
|06.09.2015
|ЧЕ-2015 (м)
|Группа B. 2-й тур
|68 : 66
|04.09.2011
|ЧЕ-2011
|Группа B. 4-й тур
|64 : 75
|29.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа A. 2-й тур
|81 : 82 ОТ
|08.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/2 финала
|111 : 113
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|81 : 79
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 73
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|101 : 75
|08.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/2 финала
|95 : 86
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|68 : 87
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|79 : 112
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|83 : 115