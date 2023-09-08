01:14 ()
Свернуть список

Хорватия - Армения 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур
Хорватия
Армения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Армения, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Армения
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
История личных встреч
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турАрмения0 : 1Хорватия
01.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Хорватия1 : 1Армения
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й тур0 : 2Хорватия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур2 : 1Хорватия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турХорватия0 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турАрмения0 : 1Хорватия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турАрмения1 : 1
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Армения
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур2 : 0Армения
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турАрмения0 : 1Хорватия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й тур1 : 1Армения
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Греция — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close