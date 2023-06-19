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Косово - Беларусь 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур
Косово
Беларусь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Беларусь, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Беларусь
Главные тренеры
СловенияПримож Глиха
ИспанияКарлос Алос
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турБеларусь2 : 1Косово
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 1Косово
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турКосово1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 3Косово
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур2 : 0Косово
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турКосово2 : 2
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турБеларусь1 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур3 : 3Беларусь
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турБеларусь0 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур1 : 0Беларусь
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур0 : 0Беларусь
Текстовая трансляция
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В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест.Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Косово — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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