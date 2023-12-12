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Наполи - Брага 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Наполи
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Брага, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Брага
Брага, Португалия
1ИталияврАлекс Мерет
5БразилиязщЖуан Жесус
3Бразилиязщ Натан
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
6ПортугалиязщЖозе Фонте
5ТурциязщСердар Саатчи
26КолумбиязщКристиан Борха
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
18БразилияпзВитор Карвальо
16УругвайпзРодриго Саласар
21ПортугалияпзРикарду Орта
14Гвинея-БисаунпАльваро Джало
23ФранциянпСимон Банза
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турБрага1 : 2Наполи
08.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 0Наполи
03.12.2023Италия - Серия А14-й турНаполи0 : 3
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур4 : 2Наполи
25.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 2Наполи
12.11.2023Италия - Серия А12-й турНаполи0 : 1
08.12.2023Португалия - Примейра13-й тур1 : 3Брага
03.12.2023Португалия - Примейра12-й турБрага3 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турБрага1 : 1
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала1 : 4Брага
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур0 : 1Брага
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Брага». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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