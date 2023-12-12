Наполи - Брага 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Брага, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Брага
Брага, Португалия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|3
|зщ
|Натан
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|7
|пз
|Элиф Элмас
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|5
|зщ
|Сердар Саатчи
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|18
|пз
|Витор Карвальо
|16
|пз
|Родриго Саласар
|21
|пз
|Рикарду Орта
|14
|нп
|Альваро Джало
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Артур Жорже
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
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