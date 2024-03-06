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Спарта П - Ливерпуль 07 Марта прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Спарта П
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Ливерпуль, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
41ЧехиязщМартин Витик
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
25ДаниязщАсгер Сёренсен
2ЭквадорпзАнхело Пресиадо
6ФинляндияпзКаан Кайринен
20АлбанияпзКазим Лячи
32ЧехияпзМатей Ринеш
14СербиянпВелько Бирманчевич
9ЧехиянпЯн Кухта
22СловакиянпЛукаш Гараслин
62ИрландияврКивин Келлехер
2АнглиязщДжозеф Гомес
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
19АнглияпзХарви Эллиотт
53АнглиянпДжеймс Макконнелл
18НидерландынпКоди Гакпо
67АнглиянпЛьюис Кумас
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
24.02.2011Лига Европы1/16 финала. 2-й матчЛиверпуль1 : 0Спарта П
17.02.2011Лига Европы1/16 финала. 1-й матчСпарта П0 : 0Ливерпуль
03.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й турСпарта П0 : 0
25.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й тур1 : 3Спарта П
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчСпарта П4 : 1
18.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 21-й турСпарта П2 : 1
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч3 : 2Спарта П
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур0 : 1Ливерпуль
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаЛиверпуль3 : 0
25.02.2024Англия - Кубок лигиФинал0 : 1 ДВЛиверпуль
21.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турЛиверпуль4 : 1
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 4Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Спарта» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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