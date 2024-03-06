Карабах - Байер 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Байер, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Байер
Леверкузен, Германия
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|55
|зщ
|Бадави Гусейнов
|5
|зщ
|Максим Медведев
|66
|пз
|Патрик Андраде
|8
|пз
|Марко Янкович
|7
|пз
|Яссин Бензия
|18
|пз
|Жунинью
|15
|нп
|Леандру Андраде
|10
|нп
|Абделла Зубир
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|03.03.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|28.02.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 4
|25.02.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 4
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Карабах» — «Байер». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03