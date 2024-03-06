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Карабах - Байер 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
07 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Карабах
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Байер, которое состоится 07 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Байер
Леверкузен, Германия
99РоссияврАндрей Лунёв
2БразилиязщМатеус Силва
13АзербайджанзщБахлул Мустафазаде
55АзербайджанзщБадави Гусейнов
5АзербайджанзщМаксим Медведев
66Кабо-ВердепзПатрик Андраде
8ЧерногорияпзМарко Янкович
7АлжирпзЯссин Бензия
18Бразилияпз Жунинью
15Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
10ФранциянпАбделла Зубир
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й турКарабах0 : 1Байер
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1Карабах
03.03.2024Азербайджан - Премьер-лига25-й тур1 : 4Карабах
28.02.2024Азербайджан - Премьер-лига23-й тур0 : 4Карабах
25.02.2024Азербайджан - Премьер-лига24-й турКарабах2 : 0
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчКарабах2 : 3 ДВ
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч2 : 4Карабах
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Байер
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 2Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0
06.02.2024Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Карабах» — «Байер». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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