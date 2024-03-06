Бенфика - Рейнджерс 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Рейнджерс, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|9
|нп
|Артур Кабрал
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|6
|зщ
|Коннор Голдсон
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|31
|зщ
|Борна Баришич
|4
|пз
|Джон Ландстрем
|43
|пз
|Николас Раскин
|23
|пз
|Скотт Райт
|42
|пз
|Мохаммед Диоманде
|11
|нп
|Том Лоуренс
|9
|нп
|Сирил Дессерс
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Майкл Бил
История личных встреч
|26.11.2020
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 2
|05.11.2020
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|6 : 1
|02.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 28-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 27-й тур
|5 : 0
|18.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 26-й тур
|0 : 3
|14.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03