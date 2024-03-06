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Бенфика - Рейнджерс 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бенфика
Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Рейнджерс, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1УкраинаврАнатолий Трубин
8НорвегиязщФредрик Эурснес
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
5Бразилиязщ Морато
87ПортугалияпзЖоау Невеш
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
20ПортугалияпзЖоау Мариу
11АргентинанпАнхель Ди Мария
27ПортугалиянпРафаэл Силва
9БразилиянпАртур Кабрал
1АнглияврДжек Батлэнд
2АнглиязщДжеймс Тавернье
6АнглиязщКоннор Голдсон
5ШотландиязщДжон Сауттар
31ХорватиязщБорна Баришич
4АнглияпзДжон Ландстрем
43БельгияпзНиколас Раскин
23ШотландияпзСкотт Райт
42ГанапзМохаммед Диоманде
11УэльснпТом Лоуренс
9НигериянпСирил Дессерс
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
26.11.2020Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турРейнджерс2 : 2Бенфика
05.11.2020Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турБенфика3 : 3Рейнджерс
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур5 : 0Бенфика
29.02.2024Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матч2 : 1Бенфика
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турБенфика4 : 0
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч0 : 0Бенфика
18.02.2024Португалия - Примейра22-й турБенфика6 : 1
02.03.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 29-й турРейнджерс1 : 2
28.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 28-й тур1 : 2Рейнджерс
24.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 27-й турРейнджерс5 : 0
18.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 26-й тур0 : 3Рейнджерс
14.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 20-й турРейнджерс3 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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