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Милан - Славия П 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Милан
Славия П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Славия П, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Славия П
Прага, Чехия
16ФранцияврМик Меньян
42ИталиязщАлессандро Флоренци
28ГерманиязщМалик Тшау
46ИталиязщМаттео Габбиа
19ФранциязщТео Эрнандес
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАпзКристиан Пулишич
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10ПортугалияпзРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
36ЧехияврИндржих Станек
27ЧехиязщТомаш Вичек
3ЧехиязщТомаш Голеш
4ЧехиязщДавид Зима
8ЧехиязщЛукаш Масопуст
18ЧехиязщЯн Боржил
21ЧехияпзДавид Доудера
19ЛиберияпзОскар Дорли
26СловакияпзИван Шранц
35ЧехиянпМатей Юрасек
13ЧехиянпМоймир Хитил
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
01.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Милан
25.02.2024Италия - Серия А26-й турМилан1 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч3 : 2Милан
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур4 : 2Милан
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матчМилан3 : 0
03.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й тур0 : 0Славия П
25.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й турСлавия П3 : 0
18.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 21-й тур0 : 3Славия П
14.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 17-й тур1 : 1Славия П
11.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 20-й турСлавия П4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Милан» — «Славаия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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