Милан - Славия П 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Славия П, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Славия П
Прага, Чехия
|16
|вр
|Мик Меньян
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|36
|вр
|Индржих Станек
|27
|зщ
|Томаш Вичек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Давид Зима
|8
|зщ
|Лукаш Масопуст
|18
|зщ
|Ян Боржил
|21
|пз
|Давид Доудера
|19
|пз
|Оскар Дорли
|26
|пз
|Иван Шранц
|35
|нп
|Матей Юрасек
|13
|нп
|Моймир Хитил
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 0
|03.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 3
|14.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 17-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|4 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Милан» — «Славаия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03