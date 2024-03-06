Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|22
|пз
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|15.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.03
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|07.03
|14.03
| Карабах
Байер
|07.03
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|07.03
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|07.03
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|07.03
|14.03
| Милан
Славия П
|07.03
|14.03