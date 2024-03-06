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Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
07 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
42ЯпонияпзРицу Доан
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
22ВенгрияпзРоланд Шаллаи
9ГерманиянпЛукас Хёлер
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНайеф Агер
33ИталиязщЭмерсон Палмиери
19МексиказщЭдсон Альварес
28ЧехияпзТомаш Соучек
7АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
10БразилияпзЛукас Пакета
14ГананпМохаммед Кудус
20АнглиянпДжаррод Боуэн
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа A. 6-й турВест Хэм Юнайтед2 : 0Фрайбург
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турФрайбург1 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й турФрайбург2 : 2
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Фрайбург
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчФрайбург3 : 2 ДВ
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й турФрайбург3 : 3
15.02.2024Лига Европы1/16 финала. 1-й матч0 : 0Фрайбург
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур1 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турВест Хэм Юнайтед4 : 2
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
11.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турВест Хэм Юнайтед0 : 6
04.02.2024Англия - Премьер-лига23-й тур3 : 0Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
07.0314.03
Спарта П
Ливерпуль
07.0314.03
Карабах
Байер
07.0314.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
07.0314.03
Марсель
Вильярреал
07.0314.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
07.0314.03
Милан
Славия П
07.0314.03

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