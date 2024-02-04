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ПЕК Зволле - Волендам 10 Марта прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Волендам, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Волендам
Волендам
40НидерландыврМике Хауптмейер
2НидерландызщБрам ван Полен
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
6НидерландызщAnouar El Azzouzi
23НидерландызщЭлиано Рейндерс
50БолгарияпзФилип Крастев
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
13ФинляндиянпТомас Лам
8НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
9ГерманиянпЛеннарт Тай
1ГерманияврМио Бакхаус
6МароккозщБенаисса Бенамар
28АнглиязщДжош Флинт
4НидерландызщДамон Мирани
26НидерландызщДерон Пейн
3НидерландыпзБрайан Плат
36НидерландыпзMilan de Haan
11НидерландынпБилаль Оулд-Чикх
9ПортугалиянпВивалду Семеду
10ФранциянпРобен Молён
7СШАнпZach Booth
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
02.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турВолендам0 : 5ПЕК Зволле
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 0ПЕК Зволле
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турПЕК Зволле1 : 7
17.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турПЕК Зволле0 : 1
11.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й тур1 : 1ПЕК Зволле
04.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й тур0 : 2ПЕК Зволле
01.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВолендам2 : 5
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВолендам0 : 4
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й тур1 : 1Волендам
11.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турВолендам1 : 5
04.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й тур4 : 2Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2456
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2443
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2537
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2436
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2533
9 Херенвен2431
10 Спарта2530
11 Фортуна2430
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2427
14 Хераклес2423
15 Эксельсиор2421
16 Валвейк2521
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2413

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