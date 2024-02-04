ПЕК Зволле - Волендам 10 Марта прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Марта 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Волендам, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Волендам
Волендам
|40
|вр
|Мике Хауптмейер
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|13
|нп
|Томас Лам
|8
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Леннарт Тай
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|10
|нп
|Робен Молён
|7
|нп
|Zach Booth
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 4
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 5
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|24
|36
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|33
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|Спарта
|25
|30
|11
|Фортуна
|24
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|24
|27
|14
|Хераклес
|24
|23
|15
|Эксельсиор
|24
|21
|16
|Валвейк
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|24
|13