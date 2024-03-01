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Ливерпуль - Спарта П 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ливерпуль
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Спарта П, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Спарта П
Прага, Чехия
62ИрландияврКивин Келлехер
84Северная ИрландиязщКонор Брэдли
78АнглиязщДжарелл Куанса
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
2АнглиязщДжозеф Гомес
42АнглияпзБобби Кларк
19АнглияпзХарви Эллиотт
3ЯпонияпзВатару Эндо
53АнглиянпДжеймс Макконнелл
18НидерландынпКоди Гакпо
67АнглиянпЛьюис Кумас
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
41ЧехиязщМартин Витик
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
27ЧехиязщФилип Панак
2ЭквадорпзАнхело Пресиадо
6ФинляндияпзКаан Кайринен
4НорвегияпзМаркус Сольбаккен
30ЧехияпзЯрослав Зелены
14СербиянпВелько Бирманчевич
9ЧехиянпЯн Кухта
22СловакиянпЛукаш Гараслин
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпарта П1 : 5Ливерпуль
24.02.2011Лига Европы1/16 финала. 2-й матчЛиверпуль1 : 0Спарта П
17.02.2011Лига Европы1/16 финала. 1-й матчСпарта П0 : 0Ливерпуль
10.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турЛиверпуль1 : 1
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпарта П1 : 5Ливерпуль
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур0 : 1Ливерпуль
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаЛиверпуль3 : 0
25.02.2024Англия - Кубок лигиФинал0 : 1 ДВЛиверпуль
10.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 24-й тур4 : 0Спарта П
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпарта П1 : 5Ливерпуль
03.03.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 23-й турСпарта П0 : 0
25.02.2024Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 22-й тур1 : 3Спарта П
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчСпарта П4 : 1
Текстовая трансляция
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В конце января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба по причине эмоционального выгорания. The Times пишет, что мерсисайдцы уже ищут преемника на основе анализа данных – такой же подход в «Ливерпуле» применили и в 2015 году, когда выбрали Клоппа новым тренером.Мерсисайдцы вынуждены искать оригинальные ходы с учётом финансового превосходства «Сити» «Ливерпуль» — самый «научный» клуб мира. Клоппу помогают нейробиологи и тренер космонавтов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Ливерпуль» — «Спарта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 5:1.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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