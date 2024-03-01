Ливерпуль - Спарта П 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Спарта П, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Спарта П
Прага, Чехия
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|42
|пз
|Бобби Кларк
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|3
|пз
|Ватару Эндо
|53
|нп
|Джеймс Макконнелл
|18
|нп
|Коди Гакпо
|67
|нп
|Льюис Кумас
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|27
|зщ
|Филип Панак
|2
|пз
|Анхело Пресиадо
|6
|пз
|Каан Кайринен
|4
|пз
|Маркус Сольбаккен
|30
|пз
|Ярослав Зелены
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
|9
|нп
|Ян Кухта
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|24.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|17.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|10.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|4 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|03.03.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 1
Текстовая трансляция
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В конце января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба по причине эмоционального выгорания. The Times пишет, что мерсисайдцы уже ищут преемника на основе анализа данных – такой же подход в «Ливерпуле» применили и в 2015 году, когда выбрали Клоппа новым тренером.Мерсисайдцы вынуждены искать оригинальные ходы с учётом финансового превосходства «Сити» «Ливерпуль» — самый «научный» клуб мира. Клоппу помогают нейробиологи и тренер космонавтов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Ливерпуль» — «Спарта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 5:1.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03