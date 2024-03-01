Байер - Карабах 14 Марта прямая трансляция

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Мы созвонились с Андреем Лунёвым и обсудили последние события в жизни его и «Карабаха».Интервью с Лунëвым — о безумных играх с португальцами, звонке из сборной и старой гвардии «Зенита»Эксклюзив «У всех праздник, а у меня — опустошение». Русский соавтор главной сенсации Лиги Европы 0'«Карабах» провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы с лидером чемпионата Германии. И едва не прервал впечатляющую серию соперника.«Байер» отыгрался с 0:2 и продлил серию без поражений Бедный Лунёв! «Карабах» был в минутах от главной европейской сенсации. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Байер» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.