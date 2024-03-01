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Байер - Карабах 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Байер
Карабах

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Карабах, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Карабах
Агдам, Азербайджан
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
99РоссияврАндрей Лунёв
29ЧерногориязщМарко Вешович
13АзербайджанзщБахлул Мустафазаде
55АзербайджанзщБадави Гусейнов
44АзербайджанзщЭлвин Джафаргулиев
6БразилияпзЖулио Ромау
8ЧерногорияпзМарко Янкович
7АлжирпзЯссин Бензия
18Бразилияпз Жунинью
15Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
10ФранциянпАбделла Зубир
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчКарабах2 : 2Байер
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й турКарабах0 : 1Байер
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1Карабах
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчКарабах2 : 2Байер
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Байер
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 2Байер
10.03.2024Азербайджан - Премьер-лига26-й турКарабах3 : 1
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчКарабах2 : 2Байер
03.03.2024Азербайджан - Премьер-лига25-й тур1 : 4Карабах
28.02.2024Азербайджан - Премьер-лига23-й тур0 : 4Карабах
25.02.2024Азербайджан - Премьер-лига24-й турКарабах2 : 0
Текстовая трансляция
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Мы созвонились с Андреем Лунёвым и обсудили последние события в жизни его и «Карабаха».Интервью с Лунëвым — о безумных играх с португальцами, звонке из сборной и старой гвардии «Зенита»Эксклюзив «У всех праздник, а у меня — опустошение». Русский соавтор главной сенсации Лиги Европы 0'«Карабах» провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы с лидером чемпионата Германии. И едва не прервал впечатляющую серию соперника.«Байер» отыгрался с 0:2 и продлил серию без поражений Бедный Лунёв! «Карабах» был в минутах от главной европейской сенсации. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Байер» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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