Байер - Карабах 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Карабах, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Карабах
Агдам, Азербайджан
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|29
|зщ
|Марко Вешович
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|55
|зщ
|Бадави Гусейнов
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|6
|пз
|Жулио Ромау
|8
|пз
|Марко Янкович
|7
|пз
|Яссин Бензия
|18
|пз
|Жунинью
|15
|нп
|Леандру Андраде
|10
|нп
|Абделла Зубир
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|28.02.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 4
|25.02.2024
|Азербайджан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Мы созвонились с Андреем Лунёвым и обсудили последние события в жизни его и «Карабаха».Интервью с Лунëвым — о безумных играх с португальцами, звонке из сборной и старой гвардии «Зенита»Эксклюзив «У всех праздник, а у меня — опустошение». Русский соавтор главной сенсации Лиги Европы 0'«Карабах» провёл первый матч 1/8 финала Лиги Европы с лидером чемпионата Германии. И едва не прервал впечатляющую серию соперника.«Байер» отыгрался с 0:2 и продлил серию без поражений Бедный Лунёв! «Карабах» был в минутах от главной европейской сенсации. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Байер» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03