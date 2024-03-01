Рейнджерс - Бенфика 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Бенфика, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|6
|зщ
|Коннор Голдсон
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|42
|пз
|Мохаммед Диоманде
|4
|пз
|Джон Ландстрем
|7
|пз
|Фабиу Силва
|17
|нп
|Рабби Матондо
|11
|нп
|Том Лоуренс
|25
|нп
|Кемар Руф
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|7
|пз
|Давид Нерес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|36
|нп
|Маркос Леонардо
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.11.2020
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 2
|05.11.2020
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|3 : 3
|10.03.2024
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|0 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|02.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 28-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 27-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03