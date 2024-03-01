01:30 ()
Свернуть список

Рейнджерс - Бенфика 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Рейнджерс
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Бенфика, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1АнглияврДжек Батлэнд
2АнглиязщДжеймс Тавернье
6АнглиязщКоннор Голдсон
5ШотландиязщДжон Сауттар
3ТурциязщРыдван Йылмаз
42ГанапзМохаммед Диоманде
4АнглияпзДжон Ландстрем
7ПортугалияпзФабиу Силва
17УэльснпРабби Матондо
11УэльснпТом Лоуренс
25ЯмайканпКемар Руф
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
8НорвегиязщФредрик Эурснес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
7БразилияпзДавид Нерес
11АргентинанпАнхель Ди Мария
27ПортугалиянпРафаэл Силва
36БразилиянпМаркос Леонардо
Главные тренеры
БельгияФилипп Клеман
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБенфика2 : 2Рейнджерс
26.11.2020Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турРейнджерс2 : 2Бенфика
05.11.2020Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турБенфика3 : 3Рейнджерс
10.03.2024Кубок Шотландии1/4 финала0 : 2Рейнджерс
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБенфика2 : 2Рейнджерс
02.03.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 29-й турРейнджерс1 : 2
28.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 28-й тур1 : 2Рейнджерс
24.02.2024Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 27-й турРейнджерс5 : 0
10.03.2024Португалия - Примейра25-й турБенфика3 : 1
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБенфика2 : 2Рейнджерс
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур5 : 0Бенфика
29.02.2024Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матч2 : 1Бенфика
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турБенфика4 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close