01:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 марта
Суббота 16 марта
Свернуть список

Хайденхайм - Боруссия М 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хайденхайм
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия М, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
8ГерманиянпЭрен Динкчи
20АвстриянпНикола Доведан
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
17ФранцияпзМану Коне
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
25ГерманиянпРобин Хак
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 0Хайденхайм
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХайденхайм1 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХайденхайм1 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 2Хайденхайм
12.03.2024Кубок Германии1/4 финала2 : 1Боруссия М
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М3 : 3
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 1Боруссия М
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М5 : 2
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close