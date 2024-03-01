Дармштадт 98 - Бавария 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Бавария, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|5
|зщ
|Матей Маглица
|19
|зщ
|Эмир Карич
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|28
|пз
|Бартол Франьич
|27
|нп
|Тим Скарке
|25
|нп
|Геррит Хольтман
|40
|нп
|Себастьян Полтер
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Томас Тухель
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|06.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|20.02.2016
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|15.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Клопп уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона. Хави уходит из «Барсы» по окончании сезона. А теперь ещё и Тухель уходит из «Баварии» по окончании сезона.«Баварии» в этом сезоне нелегко Увольнение Тухеля из «Баварии» — ошибка. Проблема не в нём 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Бундеслиги: «Дармштадт 98» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13