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Дармштадт 98 - Бавария 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Дармштадт 98
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Бавария, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
4ГерманиязщКристоф Циммерман
5ХорватиязщМатей Маглица
19АвстриязщЭмир Карич
17ГерманияпзЮлиан Юстван
11ГерманияпзТобиас Кемпе
28ХорватияпзБартол Франьич
27ГерманиянпТим Скарке
25ГерманиянпГеррит Хольтман
40ГерманиянпСебастьян Полтер
1ГерманияврМануэль Нойер
15АнглиязщЭрик Дайер
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБавария8 : 0Дармштадт 98
06.05.2017Германия - Бундеслига32-й турБавария1 : 0Дармштадт 98
18.12.2016Германия - Бундеслига15-й турДармштадт 980 : 1Бавария
20.02.2016Германия - Бундеслига22-й турБавария3 : 1Дармштадт 98
15.12.2015Кубок Германии1/8 финалаБавария1 : 0Дармштадт 98
19.09.2015Германия - Бундеслига5-й турДармштадт 980 : 3Бавария
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Дармштадт 98
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 980 : 6
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур1 : 1Дармштадт 98
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турДармштадт 981 : 2
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур0 : 0Дармштадт 98
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБавария8 : 1
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария3 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 2Бавария
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБавария2 : 1
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур3 : 2Бавария
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Клопп уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона. Хави уходит из «Барсы» по окончании сезона. А теперь ещё и Тухель уходит из «Баварии» по окончании сезона.«Баварии» в этом сезоне нелегко Увольнение Тухеля из «Баварии» — ошибка. Проблема не в нём 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Бундеслиги: «Дармштадт 98» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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