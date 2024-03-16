Унион - Вердер 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вердер, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|17
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Оле Вернер
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13