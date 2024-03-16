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Унион - Вердер 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Унион
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вердер, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Вердер
Бремен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
18ХорватиязщЙосип Юранович
6ГерманиязщРобин Госенс
29ФранцияпзЛука Тусар
8ГерманияпзРани Хедира
7СШАпзБренден Ааронсон
10ГерманиянпКевин Фолланд
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
36ГерманияпзКристиан Гросс
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
17ГерманиянпДжастин Нджинма
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 0Унион
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турУнион1 : 0Вердер
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турВердер1 : 2Унион
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турУнион3 : 1Вердер
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турВердер0 : 2Унион
08.02.2020Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 2Унион
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турУнион1 : 2Вердер
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Унион
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турУнион0 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур0 : 1Унион
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турУнион1 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 2
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 1Вердер
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур0 : 1Вердер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турВердер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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