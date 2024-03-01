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Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
16 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ганновер-96
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Кайзерслаутерн, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Ганновер-96
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 3Кайзерслаутерн
15.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Ганновер-96
30.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 0Кайзерслаутерн
05.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн0 : 4Ганновер-96
05.05.2012 Германия - Бундеслига 34-й тур Ганновер-962 : 1Кайзерслаутерн
18.12.2011 Германия - Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Ганновер-96
19.02.2011 Германия - Бундеслига 23-й тур Ганновер-963 : 0Кайзерслаутерн
26.09.2010 Германия - Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Ганновер-96
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Ганновер-96
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганновер-962 : 2
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 0Ганновер-96
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-962 : 1
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Ганновер-96
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Кайзерслаутерн0 : 4
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2551
2
Повышение
Хольштайн2546
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2643
4 Гамбург2541
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072639
7 Гройтер Фюрт2538
8 Нюрнберг2536
9 Карлсруэ2535
10 Эльверсберг2535
11 Герта2534
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2528
16 Айнтрахт Б2627
17
Зона вылета
Ганза Р2525
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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