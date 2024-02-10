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Витесс - Алмере Сити 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Витесс
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Алмере Сити, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем
Алмере Сити
Алмере
1КюрасаоврЭлой Ром
2ГаитизщКарлан Аркус
29ФранциязщНиколя Исима-Мирен
15НидерландызщРамон Хендрикс
5ЛюксембургзщМика Пинту
14СШАпзПакстен Ааронсон
20НидерландыпзМелле Мёленстен
17ПольшапзКацпер Козловски
28АлжирнпAnis Hadj Moussa
35НидерландынпМекс Мердинк
7ФранциянпАмин Бутра
18АвстрияврСамуэль Радлингер
3НидерландызщЙоей Якобс
4НидерландызщДамиан ван Брюген
2НидерландызщШерел Флоранус
15НидерландызщПер Копмейнерс
39НидерландыпзJochem Ritmeester van de Kamp
28НидерландыпзСтейе Ресинк
6ИспанияпзАльваро Пенья
17НорвегияпзКорнелиус Хансен
19ФранциянпЙоанн Катлин
27НидерландынпRajiv van La Parra
Главные тренеры
НидерландыФиллип Коку
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
17.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАлмере Сити5 : 0Витесс
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур3 : 1Витесс
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВитесс1 : 2
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й тур1 : 2Витесс
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турВитесс1 : 1
10.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й тур3 : 2Витесс
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАлмере Сити1 : 1
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 2Алмере Сити
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАлмере Сити0 : 2
17.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й тур0 : 1Алмере Сити
10.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАлмере Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2559
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2540
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2533
9 Херенвен2531
10 Фортуна2531
11 Спарта2530
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2521
16 Валвейк2521
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2514

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