Витесс - Алмере Сити 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Алмере Сити, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|5
|зщ
|Мика Пинту
|14
|пз
|Пакстен Ааронсон
|20
|пз
|Мелле Мёленстен
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|28
|нп
|Anis Hadj Moussa
|35
|нп
|Мекс Мердинк
|7
|нп
|Амин Бутра
|18
|вр
|Самуэль Радлингер
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
Главные тренеры
|Филлип Коку
|Алекс Пастор
История личных встреч
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|5 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|25
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|33
|9
|Херенвен
|25
|31
|10
|Фортуна
|25
|31
|11
|Спарта
|25
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|21
|16
|Валвейк
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|25
|14