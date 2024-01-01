Волендам - АЗ Алкмар 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
17 Марта 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - АЗ Алкмар, которое состоится 17 Марта 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|36
|пз
|Milan de Haan
|10
|нп
|Робен Молён
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|7
|нп
|Zach Booth
|1
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Тиагу Данташ
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|10
|пз
|Дани де Вит
|15
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|04.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 4
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 5
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|25
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|34
|9
|Утрехт
|25
|33
|10
|Херенвен
|25
|31
|11
|Спарта
|25
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|26
|22
|16
|Валвейк
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|25
|14