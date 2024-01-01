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Волендам - АЗ Алкмар 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
17 Марта 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Волендам
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - АЗ Алкмар, которое состоится 17 Марта 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Германия вр Мио Бакхаус
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
28 Англия зщ Джош Флинт
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
3 Нидерланды пз Брайан Плат
36 Нидерланды пз Milan de Haan
10 Франция нп Робен Молён
9 Португалия нп Вивалду Семеду
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
7 США нп Zach Booth
1 Австралия вр Мэтью Райан
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Нидерланды пз Йорди Класи
6 Португалия пз Тиагу Данташ
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
10 Нидерланды пз Дани де Вит
15 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
9 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар3 : 0Волендам
04.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Волендам1 : 1АЗ Алкмар
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар2 : 1Волендам
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Волендам
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Волендам2 : 5
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Волендам0 : 4
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 1 : 1Волендам
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Волендам1 : 5
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур АЗ Алкмар4 : 0
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 1 : 1АЗ Алкмар
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
10.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 0 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2559
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2540
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2634
9 Утрехт2533
10 Херенвен2531
11 Спарта2530
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2628
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2622
16 Валвейк2622
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2514

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