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Израиль - Исландия 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Исландия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Исландия
Главные тренеры
ИзраильАлон Хазан
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
13.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 2. 4-й турИсландия2 : 2Израиль
02.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 2. 1-й турИзраиль2 : 2Исландия
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 2Израиль
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турИзраиль1 : 2
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турИзраиль1 : 1
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур1 : 0Израиль
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турИзраиль1 : 0
18.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Исландия
14.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Исландия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур2 : 0Исландия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур4 : 2Исландия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турИсландия4 : 0
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
21.03
Уэльс
Финляндия
21.03
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
21.03
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
21.03
Греция
Казахстан
21.03

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