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Азербайджан U21 - Англия U21 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Азербайджан U21
Англия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан U21 - Англия U21, которое состоится 22 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан U21
Англия U21
Главные тренеры
Азербайджан Самир Ягуб оглы Алиев
Ирландия Ли Карсли
История личных встреч
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 1 : 0Азербайджан U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U213 : 2
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Азербайджан U210 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 2 : 0Азербайджан U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 2 : 1Азербайджан U21
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Англия U213 : 0
18.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Англия U21
16.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 3 : 2Англия U21
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Англия U219 : 1
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Англия U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21511
2
Плей-офф
Ирландия U21510
3 Норвегия U2159
4 Латвия U2157
5 Турция U2156
6 Сан-Марино U2150
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21513
2
Плей-офф
Шотландия U21613
3 Бельгия U21613
4 Венгрия U2167
5 Казахстан U2153
6 Мальта U2160
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U21618
2
Плей-офф
Грузия U21510
3 Швеция U2157
4 Молдавия U2166
5 Северная Македония U2156
6 Гибралтар U2173
Группа D
КомандаИО
1 Польша U21615
2
Плей-офф
Германия U21412
3 Болгария U2169
4 Косово U2168
5 Эстония U2161
6 Израиль U2140
Группа E
КомандаИО
1 Швейцария U21511
2
Плей-офф
Румыния U21510
3 Албания U2159
4 Финляндия U2146
5 Черногория U2133
6 Армения U2161
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21515
2
Плей-офф
Англия U21512
3 Сербия U2159
4 Люксембург U2163
5 Азербайджан U2143
6 Северная Ирландия U2153
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21615
2
Плей-офф
Хорватия U21513
3 Греция U21611
4 Фарерские острова U2167
5 Беларусь U2183
6 Андорра U2173
Группа H
КомандаИО
1 Франция U2149
2
Плей-офф
Словения U2149
3 Австрия U2147
4 Босния и Герцеговина U2143
5 Кипр U2141
Группа I
КомандаИО
1 Дания U2148
2
Плей-офф
Уэльс U2158
3 Исландия U2136
4 Чехия U2132
5 Литва U2130

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