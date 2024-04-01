Бенфика - Марсель 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Марсель, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Марсель
Марсель, Франция
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|7
|пз
|Давид Нерес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|9
|нп
|Артур Кабрал
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|16
|вр
|Пау Лопес
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|пз
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|18.03.2010
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|11.03.2010
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|11.04
|18.04
| Милан
Рома
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|11.04
|18.04
| Ливерпуль
Аталанта
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF2
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05