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Бенфика - Марсель 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Бенфика
Марсель

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Марсель, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Марсель
Марсель, Франция
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
8НорвегиязщФредрик Эурснес
7БразилияпзДавид Нерес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
9БразилиянпАртур Кабрал
11АргентинанпАнхель Ди Мария
27ПортугалиянпРафаэл Силва
16ИспанияврПау Лопес
4ФранциязщСамуэль Жиго
5АргентиназщЛеонардо Балерди
3ФранциязщКентен Мерлен
99ДР КонгозщШансель Мбемба
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
27ФранцияпзЖордан Верету
11МароккопзАмин Арит
29СенегалпзИлиман Ндиайе
14КамеруннпФарис Мумбанья
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
18.03.2010Лига Европы1/8 финала. 2-й матчМарсель1 : 2Бенфика
11.03.2010Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБенфика1 : 1Марсель
06.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 1Бенфика
02.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчБенфика2 : 2
29.03.2024Португалия - Примейра27-й турБенфика1 : 0
17.03.2024Португалия - Примейра26-й тур0 : 1Бенфика
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч0 : 1Бенфика
05.04.2024Франция - Лига 128-й тур3 : 1Марсель
31.03.2024Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 2
17.03.2024Франция - Лига 126-й тур2 : 0Марсель
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Марсель
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМарсель2 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
11.0418.04
Милан
Рома
11.0418.04
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
11.0418.04
Ливерпуль
Аталанта
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF1
WQF3
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF2
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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