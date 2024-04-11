Милан - Рома 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Рома
Рим, Италия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|11.04
|18.04
| Милан
Рома
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|11.04
|18.04
| Ливерпуль
Аталанта
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF2
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05