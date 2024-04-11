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Милан - Рома 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Милан
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Рома
Рим, Италия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
24ДаниязщСимон Кьер
46ИталиязщМаттео Габбиа
19ФранциязщТео Эрнандес
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАпзКристиан Пулишич
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10ПортугалияпзРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
14.01.2024Италия - Серия А20-й турМилан3 : 1Рома
01.09.2023Италия - Серия А3-й турРома1 : 2Милан
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турРома1 : 1Милан
08.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турМилан2 : 2Рома
06.01.2022Италия - Серия А20-й турМилан3 : 1Рома
31.10.2021Италия - Серия А11-й турРома1 : 2Милан
28.02.2021Италия - Серия А24-й турРома1 : 2Милан
26.10.2020Италия - Серия А5-й турМилан3 : 3Рома
28.06.2020Италия - Серия А28-й турМилан2 : 0Рома
27.10.2019Италия - Серия А9-й турРома2 : 1Милан
06.04.2024Италия - Серия А31-й турМилан3 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 2Милан
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 3Милан
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 3Милан
10.03.2024Италия - Серия А28-й турМилан1 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур0 : 0Рома
17.03.2024Италия - Серия А29-й турРома1 : 0
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 0Рома
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
11.0418.04
Милан
Рома
11.0418.04
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
11.0418.04
Ливерпуль
Аталанта
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF1
WQF3
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF2
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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