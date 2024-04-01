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Ливерпуль - Аталанта 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ливерпуль
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Аталанта, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Аталанта
Бергамо, Италия
62ИрландияврКивин Келлехер
2АнглиязщДжозеф Гомес
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
22ИталияпзМаттео Руджери
7НидерландыпзТён Копмейнерс
11НигериянпАдемола Лукман
90ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
25.11.2020Лига чемпионовГруппа D. 4-й турЛиверпуль0 : 2Аталанта
03.11.2020Лига чемпионовГруппа D. 3-й турАталанта0 : 5Ливерпуль
07.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур2 : 2Ливерпуль
04.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль3 : 1
31.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль2 : 1
17.03.2024Кубок Англии1/4 финала4 : 3 ДВЛиверпуль
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛиверпуль6 : 1
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 1Аталанта
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матч1 : 0Аталанта
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур0 : 3Аталанта
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАталанта2 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Ливерпуль» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
11.0418.04
Милан
Рома
11.0418.04
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
11.0418.04
Ливерпуль
Аталанта
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF1
WQF3
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF2
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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