Ливерпуль - Аталанта 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Аталанта, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Аталанта
Бергамо, Италия
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|25.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 5
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Ливерпуль» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|11.04
|18.04
| Милан
Рома
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|11.04
|18.04
| Ливерпуль
Аталанта
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF1
WQF3
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF2
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05