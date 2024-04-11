01:51 ()
Свернуть список

Брюгге - ПАОК 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Брюгге
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - ПАОК, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
ПАОК
Салоники, Греция
29БельгияврНордин Яккерс
64БельгиязщKyriani Sabbe
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
14НидерландызщБьорн Мейер
27ДанияпзКаспер Нильсен
15НигерияпзРафаэль Оньедика
10НорвегияпзУго Ветлесен
8ПольшапзМихал Скурась
99БразилиянпThiago Rodrigues
32НорвегиянпАнтонио Нуса
42ХорватияврДоминик Котарски
19ИспаниязщХонни Отто
16ПольшазщТомаш Кендзёра
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
8ФранцияпзСуалихо Мейте
22АвстрияпзШтефан Шваб
14СербияпзАндрия Живкович
10АвстрияпзТомас Мург
7ГрецияпзЯннис Константелиас
71Испаниянп Brandon
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
02.12.2010Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турПАОК1 : 1Брюгге
16.09.2010Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турБрюгге1 : 1ПАОК
07.04.2024Бельгия - Лига ЖюпилеПлей-офф чемпионов. 32-й турБрюгге3 : 1
01.04.2024Бельгия - Лига ЖюпилеПлей-офф чемпионов. 31-й тур1 : 1Брюгге
17.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 30-й тур2 : 1Брюгге
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчБрюгге3 : 0
10.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 29-й турБрюгге3 : 1
07.04.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 30-й тур2 : 2ПАОК
03.04.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 29-й турПАОК3 : 1
31.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 28-й тур2 : 3ПАОК
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчПАОК5 : 1
10.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 27-й турПАОК0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
11.0418.04
Олимпиакос
Фенербахче
11.0418.04
Команда12
Астон Вилла
Лилль
11.0418.04
Брюгге
ПАОК
11.0418.04
1/2 финала
Команда12
WQF3
WQF2
02.0509.05
Команда12
WQF4
WQF1
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close