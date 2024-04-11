Брюгге - ПАОК 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
11 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - ПАОК, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
ПАОК
Салоники, Греция
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|64
|зщ
|Kyriani Sabbe
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|14
|зщ
|Бьорн Мейер
|27
|пз
|Каспер Нильсен
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|8
|пз
|Михал Скурась
|99
|нп
|Thiago Rodrigues
|32
|нп
|Антонио Нуса
|42
|вр
|Доминик Котарски
|19
|зщ
|Хонни Отто
|16
|зщ
|Томаш Кендзёра
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|8
|пз
|Суалихо Мейте
|22
|пз
|Штефан Шваб
|14
|пз
|Андрия Живкович
|10
|пз
|Томас Мург
|7
|пз
|Яннис Константелиас
|71
|нп
|Brandon
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|02.12.2010
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|16.09.2010
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|3 : 1
|01.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 30-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|10.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|2 : 2
|03.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 28-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 1
|10.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|11.04
|18.04
| Олимпиакос
Фенербахче
|11.04
|18.04
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|11.04
|18.04
| Брюгге
ПАОК
|11.04
|18.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| WQF3
WQF2
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| WQF4
WQF1
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05