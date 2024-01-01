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Лас-Пальмас - Севилья 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
14 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Лас-Пальмас
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Севилья, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Севилья
Севилья
1ИспанияврАарон Эскандель
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
13НорвегияврЭрьян Нюланд
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
16ИспаниязщХесус Навас
21ИспанияпзОливер Торрес
6СербияпзНеманья Гудель
24ФранцияпзБубакари Сумаре
20ИспанияпзИсаак Ромеро
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
17.09.2023Испания - Примера5-й турСевилья1 : 0Лас-Пальмас
17.02.2018Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас1 : 2Севилья
20.09.2017Испания - Примера5-й турСевилья1 : 0Лас-Пальмас
12.02.2017Испания - Примера22-й турЛас-Пальмас0 : 1Севилья
10.09.2016Испания - Примера3-й турСевилья2 : 1Лас-Пальмас
14.02.2016Испания - Примера24-й турСевилья2 : 0Лас-Пальмас
23.09.2015Испания - Примера5-й турЛас-Пальмас2 : 0Севилья
30.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Лас-Пальмас
17.03.2024Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас0 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 3Лас-Пальмас
25.02.2024Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Севилья
17.03.2024Испания - Примера29-й турСевилья1 : 2
11.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 2Севилья
02.03.2024Испания - Примера27-й турСевилья3 : 2
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3145
8 Валенсия3044
9 Хетафе3139
10 Осасуна3039
11 Вильярреал3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3131
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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