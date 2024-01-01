Лас-Пальмас - Севилья 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
14 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Севилья, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Аарон Эскандель
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|16
|зщ
|Хесус Навас
|21
|пз
|Оливер Торрес
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|17.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|20.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|10.09.2016
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.02.2016
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2015
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|31
|45
|8
|Валенсия
|30
|44
|9
|Хетафе
|31
|39
|10
|Осасуна
|30
|39
|11
|Вильярреал
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|31
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13