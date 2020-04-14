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Гранада - Алавес 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
14 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Гранада
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Алавес, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Алавес
Витория
25АргентинаврАугусто Баталья
2УругвайзщБруно Мендес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
19УругвайнпФакундо Пельистри
17КанаданпТео Корбяну
7АргентинанпЛукас Бое
11АлбаниянпМюрто Узуни
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
32ИспаниянпСаму Омородион
11ИспаниянпЛуис Риоха
Главные тренеры
УругвайАлександер Медина
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
24.11.2023Испания - Примера14-й турАлавес3 : 1Гранада
05.05.2023Испания - СегундаСегунда. 39-й турАлавес1 : 1Гранада
02.12.2022Испания - СегундаСегунда. 18-й турГранада3 : 1Алавес
19.03.2022Испания - Примера29-й турАлавес2 : 3Гранада
03.12.2021Испания - Примера16-й турГранада2 : 1Алавес
16.05.2021Испания - Примера37-й турАлавес4 : 2Гранада
20.09.2020Испания - Примера2-й турГранада2 : 1Алавес
01.07.2020Испания - Примера33-й турАлавес0 : 2Гранада
07.12.2019Испания - Примера16-й турГранада3 : 0Алавес
01.03.2017Испания - Примера25-й турГранада2 : 1Алавес
04.04.2024Испания - Примера26-й турГранада0 : 1
29.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Гранада
16.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 0Гранада
09.03.2024Испания - Примера28-й турГранада2 : 3
03.03.2024Испания - Примера27-й тур5 : 1Гранада
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Алавес
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0
04.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Алавес
24.02.2024Испания - Примера26-й турАлавес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3145
8 Валенсия3044
9 Хетафе3139
10 Осасуна3039
11 Вильярреал3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3131
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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