Гранада - Алавес 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
14 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Алавес, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Алавес
Витория
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|17
|нп
|Тео Корбяну
|7
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
Главные тренеры
|Александер Медина
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|05.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 1
|02.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 3
|03.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 2
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|31
|45
|8
|Валенсия
|30
|44
|9
|Хетафе
|31
|39
|10
|Осасуна
|30
|39
|11
|Вильярреал
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|31
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13