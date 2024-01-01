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Атлетик Б - Вильярреал 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
14 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Атлетик Б
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
24ИспанияпзБеньят Прадос
14ИспанияпзДани Гарсия
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2КолумбиязщЙерсон Москера
5ИспаниязщХорхе Куэнка
10ИспанияпзДани Парехо
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3Атлетик Б
13.05.2023Испания - Примера34-й турВильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022Испания - Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
01.03.2020Испания - Примера26-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
03.11.2019Испания - Примера12-й турВильярреал0 : 0Атлетик Б
20.01.2019Испания - Примера20-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
06.04.2024Кубок ИспанииФиналАтлетик Б1 : 1 4 : 2
31.03.2024Испания - Примера30-й тур2 : 0Атлетик Б
16.03.2024Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0
10.03.2024Испания - Примера28-й тур0 : 2Атлетик Б
03.03.2024Испания - Примера27-й турАтлетик Б0 : 0
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчВильярреал3 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Вильярреал
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч4 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3145
8 Валенсия3044
9 Хетафе3139
10 Осасуна3039
11 Вильярреал3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3131
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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