Атлетик Б - Вильярреал 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
14 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|24
|пз
|Беньят Прадос
|14
|пз
|Дани Гарсия
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|31
|45
|8
|Валенсия
|30
|44
|9
|Хетафе
|31
|39
|10
|Осасуна
|30
|39
|11
|Вильярреал
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|31
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13