Реал Сосьедад - Альмерия 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
14 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Альмерия, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|26
|пз
|Маркос Пенья
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|29
|нп
|Марко Милованович
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2015
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 2
|21.09.2014
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|25.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|4 : 3
|27.10.2013
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|29.01.2011
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|13.09.2010
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|31
|45
|8
|Валенсия
|30
|44
|9
|Хетафе
|31
|39
|10
|Осасуна
|30
|39
|11
|Вильярреал
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|31
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13