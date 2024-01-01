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Реал Сосьедад - Альмерия 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
14 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Сосьедад
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Альмерия, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Альмерия
Альмерия
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
25ИспаниязщХавьер Галан
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
11НидерландынпШеральдо Бекер
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
20ИспаниязщАлекс Сентельес
26ИспанияпзМаркос Пенья
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
7БельгиянпЛарджи Рамазани
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
29СербиянпМарко Милованович
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
11.11.2023Испания - Примера13-й турАльмерия1 : 3Реал Сосьедад
23.05.2023Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0Альмерия
08.01.2023Испания - Примера16-й турАльмерия0 : 2Реал Сосьедад
13.02.2015Испания - Примера23-й турАльмерия2 : 2Реал Сосьедад
21.09.2014Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2Альмерия
25.03.2014Испания - Примера29-й турАльмерия4 : 3Реал Сосьедад
27.10.2013Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад3 : 0Альмерия
29.01.2011Испания - Примера21-й турРеал Сосьедад2 : 0Альмерия
13.09.2010Испания - Примера2-й турАльмерия2 : 2Реал Сосьедад
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Реал Сосьедад
15.03.2024Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад2 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Реал Сосьедад
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 2
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 2Реал Сосьедад
30.03.2024Испания - Примера30-й турАльмерия0 : 3
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 1Альмерия
11.03.2024Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2
01.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Альмерия
24.02.2024Испания - Примера26-й турАльмерия2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3145
8 Валенсия3044
9 Хетафе3139
10 Осасуна3039
11 Вильярреал3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3131
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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