Осасуна - Валенсия 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
15 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|20
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
|17
|нп
|Анте Будимир
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|23
|нп
|Фран Перес
|7
|нп
|Серхи Канос
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Рубен Бараха
История личных встреч
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|21.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|07.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|31
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|31
|45
|8
|Валенсия
|30
|44
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|30
|39
|12
|Лас-Пальмас
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Алавес
|31
|32
|15
|Мальорка
|31
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|31
|17
|Сельта
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13