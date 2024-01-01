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Осасуна - Валенсия 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
15 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Осасуна
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
5 Испания зщ Давид Гарсия
28 Испания зщ Хорхе Эррандо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
7 Испания пз Хон Монкайола
34 Испания пз Икер Муньос
14 Испания нп Рубен Гарсия
16 Испания нп Мой Гомес
20 Испания нп Хосе Мануэль Арнаис
17 Хорватия нп Анте Будимир
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Турция зщ Дженк Озкачар
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
23 Испания нп Фран Перес
7 Испания нп Серхи Канос
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 0Осасуна
07.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
21.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Осасуна
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 0Осасуна
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
07.05.2017 Испания - Примера 36-й тур Валенсия4 : 1Осасуна
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 3Осасуна
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Осасуна2 : 4
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 0Осасуна
04.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Осасуна1 : 0
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 1 : 1Осасуна
04.04.2024 Испания - Примера 26-й тур 0 : 1Валенсия
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Валенсия
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 0
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Валенсия2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3157
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3145
8 Валенсия3044
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3039
12 Лас-Пальмас3137
13 Севилья3134
14 Алавес3132
15 Мальорка3131
16 Райо Вальекано3131
17 Сельта3128
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3117
20
Зона вылета
Альмерия3013

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