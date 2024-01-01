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Фиорентина - Дженоа 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
15 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Фиорентина
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
1 Италия вр Пьетро Терраччано
22 Италия зщ Марко Фараони
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
16 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
8 Франция пз Максим Лопес
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
11 Франция нп Нанитамо Иконе
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
1 Испания вр Хосеп Риера
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
90 Англия пз Джед Спенс
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
8 Нидерланды пз Кевин Стротман
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Дженоа1 : 4Фиорентина
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Фиорентина
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа0 : 0Фиорентина
06.05.2018 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 3Фиорентина
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Фиорентина
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Фиорентина
03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 0
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 2
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Фиорентина1 : 1
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 2Дженоа
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа1 : 1
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 0Дженоа
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 3
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3249
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3243
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Фрозиноне3227
18
Зона вылета
Верона3127
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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