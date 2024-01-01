Фиорентина - Дженоа 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
15 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|22
|зщ
|Марко Фараони
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Максим Лопес
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|90
|пз
|Джед Спенс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|8
|пз
|Кевин Стротман
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Лацио
|32
|49
|8
|Наполи
|32
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|31
|30
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|32
|28
|17
|Фрозиноне
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15