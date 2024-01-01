01:08 ()
Свернуть список

Аталанта - Верона 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
15 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Аталанта
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
29 Италия вр Марко Карнесекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
3 Швеция зщ Эмиль Хольм
22 Италия зщ Маттео Руджери
8 Хорватия пз Марио Пашалич
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
90 Италия нп Джанлука Скамакка
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
21 Португалия пз Даниэл Силва
33 Словакия пз Ондрей Дуда
31 Словакия нп Томаш Суслов
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Марко Барони
История личных встреч
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Аталанта3 : 1Верона
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Верона0 : 1Аталанта
18.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта1 : 2Верона
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Верона1 : 1Аталанта
07.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Верона
18.03.2018 Италия - Серия А 29-й тур Верона0 : 5Аталанта
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 0 : 3Аталанта
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 1Аталанта
03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Аталанта
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 3Аталанта
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Аталанта2 : 1
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Верона
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Верона
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Верона1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Серии A: «Аталанта» — «Верона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3249
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3243
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Фрозиноне3227
18
Зона вылета
Верона3127
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close