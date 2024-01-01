Аталанта - Верона 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
15 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Эмиль Хольм
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|21
|пз
|Даниэл Силва
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|31
|нп
|Томаш Суслов
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Барони
История личных встреч
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 5
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Серии A: «Аталанта» — «Верона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Лацио
|32
|49
|8
|Наполи
|32
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|31
|30
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|32
|28
|17
|Фрозиноне
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15