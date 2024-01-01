Хетафе - Реал Сосьедад 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|25
|пз
|Йеллу Сантьяго
|20
|пз
|Неманья Максимович
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Лас-Пальмас
|32
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Райо Вальекано
|32
|34
|15
|Алавес
|31
|32
|16
|Мальорка
|31
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14