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Хетафе - Реал Сосьедад 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Хетафе
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврДавид Сория
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
25ИспанияпзЙеллу Сантьяго
20СербияпзНеманья Максимович
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
7ИспаниянпХайме Мата
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
24ИспаниязщРобен Ле Норман
20ИспаниязщХон Пачеко
25ИспаниязщХавьер Галан
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3Хетафе
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад2 : 0Хетафе
11.09.2022Испания - Примера5-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2022Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад0 : 0Хетафе
03.10.2021Испания - Примера8-й турХетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021Испания - Примера23-й турХетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020Испания - Примера32-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад1 : 2Хетафе
28.04.2019Испания - Примера35-й турРеал Сосьедад2 : 1Хетафе
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 0Хетафе
30.03.2024Испания - Примера30-й турХетафе0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й турХетафе1 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3
14.04.2024Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад2 : 2
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Реал Сосьедад
15.03.2024Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад2 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Реал Сосьедад
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3239
12 Лас-Пальмас3237
13 Севилья3134
14 Райо Вальекано3234
15 Алавес3132
16 Мальорка3131
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3114

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