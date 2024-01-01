Торино - Фрозиноне 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фрозиноне, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фрозиноне
Фрозиноне
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|пз
|Иван Илич
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|80
|вр
|Стефано Турати
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|20
|зщ
|Поль Лирола
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|36
|пз
|Лука Маццители
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Марко Брешианини
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|05.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|16.01.2016
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 2
|23.08.2015
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Кальяри
|33
|32
|14
|Лечче
|32
|32
|15
|Эмполи
|33
|31
|16
|Верона
|32
|28
|17
|Удинезе
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15