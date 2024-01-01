11:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 21 апреля
Свернуть список

Торино - Фрозиноне 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Торино
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фрозиноне, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фрозиноне
Фрозиноне
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
20АвстриязщВалентино Лацаро
61ФранцияпзАдриен Тамез
8СербияпзИван Илич
77ПольшапзКароль Линетты
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
80ИталияврСтефано Турати
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
20ИспаниязщПоль Лирола
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
36ИталияпзЛука Маццители
18АргентинапзМатиас Соуле
4ИталияпзМарко Брешианини
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
10.12.2023Италия - Серия А15-й турФрозиноне0 : 0Торино
02.11.2023Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 2 ДВФрозиноне
10.03.2019Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 2Торино
05.10.2018Италия - Серия А8-й турТорино3 : 2Фрозиноне
16.01.2016Италия - Серия А20-й турТорино4 : 2Фрозиноне
23.08.2015Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 2Торино
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й тур3 : 2Торино
30.03.2024Италия - Серия А30-й турТорино1 : 0
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 2Торино
08.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 1Торино
14.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Фрозиноне
07.04.2024Италия - Серия А31-й турФрозиноне0 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Фрозиноне
16.03.2024Италия - Серия А29-й турФрозиноне2 : 3
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 0Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3349
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Кальяри3332
14 Лечче3232
15 Эмполи3331
16 Верона3228
17 Удинезе3128
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close