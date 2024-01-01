Салернитана - Фиорентина 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
21 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фиорентина, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Фиорентина
Флоренция
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|7
|пз
|Агустин Мартегани
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|33
|нп
|Лум Чауна
|55
|нп
|Эмануэль Виньято
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|22
|зщ
|Марко Фараони
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Максим Лопес
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|72
|пз
|Антонин Барак
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|99
|нп
|Кристиан Куаме
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 3
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Кальяри
|33
|32
|14
|Лечче
|32
|32
|15
|Эмполи
|33
|31
|16
|Верона
|32
|28
|17
|Удинезе
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15