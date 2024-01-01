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Салернитана - Фиорентина 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
21 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Салернитана
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Фиорентина, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Фиорентина
Флоренция
56ФранцияврБенуа Костиль
27ИталиязщНикколо Пьероцци
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
3ХорватиязщДомагой Брадарич
99ПольшапзМатеуш Ленговски
7АргентинапзАгустин Мартегани
87ИталияпзАнтонио Кандрева
33ФранциянпЛум Чауна
55ИталиянпЭмануэль Виньято
22НигериянпЧуквубуйкем Иквууэмеси
1ИталияврПьетро Терраччано
22ИталиязщМарко Фараони
28АргентиназщЛукас Куарта
16ИталиязщЛука Раньери
65ИталиязщФабьяно Паризи
8ФранцияпзМаксим Лопес
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
72ЧехияпзАнтонин Барак
11ФранциянпНанитамо Иконе
7ИталиянпРиккардо Соттиль
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
Главные тренеры
ИталияСтефано Колантуоно
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
03.12.2023Италия - Серия А14-й турФиорентина3 : 0Салернитана
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турСалернитана3 : 3Фиорентина
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турФиорентина2 : 1Салернитана
24.04.2022Италия - Серия А34-й турСалернитана2 : 1Фиорентина
11.12.2021Италия - Серия А17-й турФиорентина4 : 0Салернитана
12.04.2024Италия - Серия А32-й тур4 : 1Салернитана
05.04.2024Италия - Серия А31-й турСалернитана2 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур3 : 0Салернитана
16.03.2024Италия - Серия А29-й турСалернитана0 : 1
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур4 : 2Салернитана
18.04.2024Лига конференций1/4 финала. 2-й матчФиорентина2 : 0 ДВ
15.04.2024Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1
11.04.2024Лига конференций1/4 финала. 1-й матч0 : 0Фиорентина
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур1 : 0Фиорентина
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчФиорентина1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3349
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Кальяри3332
14 Лечче3232
15 Эмполи3331
16 Верона3228
17 Удинезе3128
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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