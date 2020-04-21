Монца - Аталанта 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
21 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Аталанта, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|11
|нп
|Милан Джурич
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Монца» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Кальяри
|33
|32
|14
|Лечче
|32
|32
|15
|Эмполи
|33
|31
|16
|Верона
|32
|28
|17
|Удинезе
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15