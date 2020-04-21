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Монца - Аталанта 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
21 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Монца
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Аталанта, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
19ИталиязщСамуэле Биринделли
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзРоберто Гальярдини
28ИталияпзАндреа Кольпани
20ИталиянпАлессио Дзербин
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
90ИталиянпДжанлука Скамакка
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0Монца
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турАталанта5 : 2Монца
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турМонца0 : 2Аталанта
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур0 : 0Монца
07.04.2024Италия - Серия А31-й турМонца2 : 4
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 0Монца
16.03.2024Италия - Серия А29-й турМонца1 : 0
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 3Монца
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчАталанта0 : 1
15.04.2024Италия - Серия А32-й турАталанта2 : 2
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матч0 : 3Аталанта
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 1Аталанта
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матч1 : 0Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Монца» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3349
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Кальяри3332
14 Лечче3232
15 Эмполи3331
16 Верона3228
17 Удинезе3128
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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