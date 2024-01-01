Севилья - Мальорка 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
22 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|16
|зщ
|Хесус Навас
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|21
|пз
|Оливер Торрес
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|10.03.2013
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|09.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|12.12.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 5
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Севилья» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Лас-Пальмас
|32
|37
|13
|Алавес
|32
|35
|14
|Севилья
|31
|34
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|31
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14