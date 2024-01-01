05:24 ()
Свернуть список

Севилья - Мальорка 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
22 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Севилья
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Серхио Рамос
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
16 Испания зщ Хесус Навас
6 Сербия пз Неманья Гудель
24 Франция пз Бубакари Сумаре
21 Испания пз Оливер Торрес
20 Испания пз Исаак Ромеро
5 Аргентина нп Лукас Окампос
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
1 Сербия вр Предраг Райкович
15 Испания зщ Пабло Маффео
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
21 Испания зщ Антонио Раильо
2 Сербия зщ Матия Настасич
11 Испания зщ Хауме Коста
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Мальорка1 : 0Севилья
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Севилья2 : 0Мальорка
15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Мальорка0 : 1Севилья
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 0Мальорка
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Мальорка1 : 1Севилья
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Севилья2 : 0Мальорка
21.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Мальорка0 : 2Севилья
10.03.2013 Испания - Примера 27-й тур Мальорка2 : 1Севилья
09.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Севилья1 : 2Мальорка
12.12.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка0 : 5Севилья
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 2Севилья
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 1Севилья
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Севилья1 : 2
11.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 2Севилья
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 2
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Мальорка0 : 1
06.04.2024 Кубок Испании Финал 1 : 1 4 : 2Мальорка
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 0Мальорка
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Мальорка1 : 0
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 1 : 0Мальорка
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Севилья» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Лас-Пальмас3237
13 Алавес3235
14 Севилья3134
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3131
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close