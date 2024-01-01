Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
23 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
1-й период
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 16:210:1Кайл Палмьери
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|76
|зщ
|Брэди Шей
|11
|нп
|Джордан Стаал
|18
|нп
|Джек Друри
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|24
|нп
|Сет Джарвис
|37
|нп
|Андрей Свечников
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|88
|нп
|Мартин Нечас
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|2
|зщ
|Майк Райлли
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|27
|нп
|Андерс Ли
|29
|нп
|Брок Нельсон
|32
|нп
|Кайл Маклин
|53
|нп
|Кейси Сизикас
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Патрик Руа
История личных встреч
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|1 : 2 ОТ
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 5
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|5 : 1
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
|18.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|23.04
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|24.04
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
1
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|24.04
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|24.04
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
1
0
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|23.04
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0