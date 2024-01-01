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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
23 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Каролина Харрикейнз
1-й период
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 16:21
      0:1
      Кайл Палмьери
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Каролина Харрикейнз
    Роли
    Нью-Йорк Айлендерс
    Нью-Йорк
    31ДанияврФредерик Андерсен
    52РоссияврПётр Кочетков
    5СШАзщДжейлен Чатфилд
    7РоссиязщДмитрий Орлов
    8КанадазщБрент Бёрнс
    22СШАзщБретт Песке
    74СШАзщДжейккоб Славин
    76СШАзщБрэди Шей
    11КанаданпДжордан Стаал
    18СШАнпДжек Друри
    20ФинляндиянпСебастьян Ахо
    23СШАнпСтефан Ноэсен
    24КанаданпСет Джарвис
    37РоссиянпАндрей Свечников
    48КанаданпДжордан Мартинук
    59СШАнпДжейк Гюнцель
    82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
    86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
    88ЧехиянпМартин Нечас
    92РоссиянпЕвгений Кузнецов
    30РоссияврИлья Сорокин
    40РоссияврСемён Варламов
    2СШАзщМайк Райлли
    3КанадазщАдам Пелеч
    6КанадазщРайан Пулок
    8КанадазщНоа Добсон
    28РоссиязщАлександр Романов
    41КанадазщРоберт Бортуццо
    10ШвециянпСимон Хольмстрём
    13КанаданпМэтью Барзал
    14КанаданпБо Хорват
    15КанаданпКэл Клаттербак
    17КанаданпМэтт Мартин
    18ШвециянпПьер Энгвалль
    44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
    21СШАнпКайл Палмьери
    27СШАнпАндерс Ли
    29СШАнпБрок Нельсон
    32СШАнпКайл Маклин
    53КанаданпКейси Сизикас
    Главные тренеры
    КанадаРод Бриндамор
    КанадаПатрик Руа
    История личных встреч
    21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
    20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Каролина Харрикейнз
    24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
    01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
    05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
    29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
    26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
    23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
    22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Каролина Харрикейнз
    20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
    21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
    17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Каролина Харрикейнз
    15.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
    13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Каролина Харрикейнз
    10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
    21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
    18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4
    16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
    13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
    12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
    Турнирная таблица
    1/4 финала - Восток
    Команда1234567Счет в серии
    Каролина Харрикейнз
    Нью-Йорк Айлендерс
    		3 : 1 23.0426.0427.0430.0402.0504.05
    1
    0
    Бостон Брюинз
    Торонто Мэйпл Лифс
    		5 : 1 23.0425.0428.0430.0402.0504.05
    1
    0
    Флорида Пантерз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    		3 : 2 24.0426.0428.0429.0401.0504.05
    1
    0
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Вашингтон Кэпиталз
    		4 : 1 24.0427.0429.0401.0503.0505.05
    1
    0
    1/4 финала - Запад
    Команда1234567Счет в серии
    Виннипег Джетс
    Колорадо Эвеланш
    		7 : 6 24.0427.0428.0430.0402.0504.05
    1
    0
    Ванкувер Кэнакс
    Нэшвилл Предаторз
    		4 : 2 24.0427.0429.0430.0403.0505.05
    1
    0
    Даллас Старз
    Вегас Голден Найтс
    		23.0425.0428.0429.0401.0503.0505.05
    0
    0
    Эдмонтон Ойлерз
    Лос-Анджелес Кингз
    		23.0425.0427.0429.0401.0503.0505.05
    0
    0

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