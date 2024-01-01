Вулверхэмптон - Борнмут 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
24 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Борнмут, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|20
|пз
|Томми Дойл
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|74
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|43
|12
|Фулхэм
|34
|42
|13
|Борнмут
|33
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16