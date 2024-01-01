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Вулверхэмптон - Борнмут 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
24 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вулверхэмптон
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Борнмут, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
20 Англия пз Томми Дойл
21 Испания пз Пабло Сарабия
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Макс Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
5 Англия зщ Ллойд Келли
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Испания Андони Ираола
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Борнмут
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Вулверхэмптон
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон2 : 0Борнмут
03.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Борнмут2 : 1Вулверхэмптон
06.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вулверхэмптон1 : 2Борнмут
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Борнмут
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Борнмут
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут1 : 0
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3374
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3343
12 Фулхэм3442
13 Борнмут3342
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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