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Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
21 Бразилия пз Антони
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
14 Дания пз Кристиан Эриксен
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
11 Дания нп Расмус Хойлунд
13 Хорватия вр Иво Грбич
20 Англия зщ Джейден Богл
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
5 США зщ Остон Трасти
23 Англия пз Бен Осборн
21 Бразилия пз Вини Соуза
24 Англия пз Оливер Арбластер
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
28 Англия пз Джеймс Макэйти
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
11 Чили нп Бен Бреретон
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед
17.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Манчестер Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
24.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3Манчестер Юнайтед
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.04.2007 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Шеффилд Юнайтед
18.11.2006 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Манчестер Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3
Текстовая трансляция
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«МЮ» не вышел в евровесну, практически упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон и разгромно отлетел от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке лиги. Единственным шансом хоть как-то скрасить унылый сезон оставался Кубок Англии.Матч с «Ковентри» войдёт в историю! От выхода «МЮ» в финал становится плохо. Чудом не влетели аутсайдеру после 3:0! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3374
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3343
12 Фулхэм3442
13 Борнмут3342
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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