Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|21
|пз
|Антони
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|13
|вр
|Иво Грбич
|20
|зщ
|Джейден Богл
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|5
|зщ
|Остон Трасти
|23
|пз
|Бен Осборн
|21
|пз
|Вини Соуза
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|8
|пз
|Густаво Хамер
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|11
|нп
|Бен Бреретон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|24.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 3
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|17.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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«МЮ» не вышел в евровесну, практически упустил возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон и разгромно отлетел от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке лиги. Единственным шансом хоть как-то скрасить унылый сезон оставался Кубок Англии.Матч с «Ковентри» войдёт в историю! От выхода «МЮ» в финал становится плохо. Чудом не влетели аутсайдеру после 3:0! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|74
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|43
|12
|Фулхэм
|34
|42
|13
|Борнмут
|33
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16