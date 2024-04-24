Сокол - Енисей 24 Апреля прямая трансляция
24 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Енисей, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|5 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|3 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|30.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|13.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|06.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|4 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Динамо Мх
|27
|50
| 2
Повышение
|Акрон
|27
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Химки
|27
|48
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|27
|45
|5
|Родина
|27
|44
|6
|Нефтехимик
|27
|40
|7
|Тюмень
|27
|40
|8
|Алания
|27
|37
|9
|Енисей
|27
|36
|10
|КАМАЗ
|27
|36
|11
|Торпедо М
|27
|35
|12
|СКА-Хабаровск
|27
|34
|13
|Шинник
|27
|34
|14
|Черноморец
|27
|31
|15
|Сокол
|27
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|27
|25
| 18
Зона вылета
|Кубань
|27
|22