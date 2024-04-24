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Сокол - Енисей 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
СоколЕнисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Енисей, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей5 : 3Сокол
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей3 : 1Сокол
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 3Енисей
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Сокол
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сокол1 : 0Енисей
30.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Сокол0 : 0Енисей
13.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур Енисей1 : 0Сокол
06.07.2014 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Енисей1 : 2Сокол
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 2Сокол
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Сокол0 : 2
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол1 : 1
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 3 : 1Сокол
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 0Сокол
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 3 : 0Енисей
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Енисей4 : 1
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 0Енисей
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Енисей4 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 4Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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