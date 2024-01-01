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Аякс - Эксельсиор 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Аякс
Эксельсиор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
13 Турция зщ Ахметджан Каплан
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия пз Йосип Шутало
16 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
39 Бельгия нп Мика Годтс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
4 Нидерланды зщ Редуан Эль-Яакуби
12 Франция зщ Артур Загре
7 Греция пз Лазарос Лампру
10 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
33 Нидерланды пз Юлиан Бас
23 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
22 Нидерланды нп Мимейрхел Бенита
17 Швеция нп Richie Omorowa
Главные тренеры
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Эксельсиор2 : 2Аякс
29.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Эксельсиор1 : 4Аякс
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Аякс7 : 1Эксельсиор
13.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс6 : 2Эксельсиор
11.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Эксельсиор1 : 7Аякс
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Эксельсиор1 : 2Аякс
14.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс3 : 1Эксельсиор
19.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Эксельсиор1 : 1Аякс
29.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс1 : 0Эксельсиор
21.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс3 : 0Эксельсиор
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 1
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 6 : 0Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 3Аякс
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 2 : 2Аякс
12.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Эксельсиор4 : 0
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 1Эксельсиор
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 0Эксельсиор
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3072
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3060
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3048
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3047
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3042
9 Спарта3040
10 Херенвен3036
11 Фортуна3035
12 Алмере Сити3033
13 ПЕК Зволле3032
14 Хераклес3032
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс30-1

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