Аякс - Эксельсиор 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|пз
|Йосип Шутало
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|39
|нп
|Мика Годтс
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|4
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|12
|зщ
|Артур Загре
|7
|пз
|Лазарос Лампру
|10
|пз
|Кензо Гаудмейн
|33
|пз
|Юлиан Бас
|23
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|22
|нп
|Мимейрхел Бенита
|17
|нп
|Richie Omorowa
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 4
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|7 : 1
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|6 : 2
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 7
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 1
|19.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|29.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|21.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|30
|72
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|30
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|30
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|30
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|30
|42
|9
|Спарта
|30
|40
|10
|Херенвен
|30
|36
|11
|Фортуна
|30
|35
|12
|Алмере Сити
|30
|33
|13
|ПЕК Зволле
|30
|32
|14
|Хераклес
|30
|32
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|-1