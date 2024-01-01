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Ковентри Сити - Халл Сити 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Ковентри Сити
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Халл Сити, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити1 : 1Ковентри Сити
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити1 : 1Халл Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити3 : 2Ковентри Сити
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити0 : 2Халл Сити
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Халл Сити0 : 1Ковентри Сити
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Ковентри Сити3 : 3 2 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Ковентри Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 1Ковентри Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 0Халл Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити3 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 3Халл Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4391
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4384
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4366
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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