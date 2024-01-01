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Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
24 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 2-й матч
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 7Виннипег Джетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2Колорадо Эвеланш
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Виннипег Джетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Колорадо Эвеланш
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Колорадо Эвеланш
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТВиннипег Джетс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Колорадо Эвеланш
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 7Виннипег Джетс
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Виннипег Джетс7 : 6Колорадо Эвеланш
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 7Виннипег Джетс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 26.0427.0430.0402.0504.05
2
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 25.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 24.0426.0428.0429.0401.0504.05
1
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 24.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 24.0427.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 24.0427.0429.0430.0403.0505.05
1
0
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 25.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
1
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 25.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0

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