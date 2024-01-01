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Брайтон - Манчестер Сити 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
25 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
20 Камерун пз Карлос Балеба
13 Германия пз Паскаль Грос
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
15 Польша пз Якуб Модер
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родри
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия нп Жереми Доку
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 1
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 3Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3244
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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