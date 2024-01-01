Брайтон - Манчестер Сити 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
25 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|20
|пз
|Карлос Балеба
|13
|пз
|Паскаль Грос
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|15
|пз
|Якуб Модер
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родри
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|нп
|Жереми Доку
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 5
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16