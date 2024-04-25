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Удинезе - Рома 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
25 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Удинезе
Остановлен
1 : 1
Рома

  • 23'
    1:0
    Роберто Перейра
  • 31'
    Хассан Камара
  • 58'
    Яка Бийол
  • 66'
    Мартин Пайеро
0'
45'
90'
  • 64'
    1:1
    Ромелу Лукаку
  • 69'
    Томмазо Бальданци
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
40 Нигерия вр Мадука Окойе
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
70'
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
70'
11 Бразилия пз Уолас
24 Сербия пз Лазар Самарджич
37 Аргентина пз Роберто Перейра
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
17 Италия нп Лоренцо Лукка
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
70'
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
70'
99 Сербия вр Миле Свилар
69 Испания зщ Анхелиньо
3 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
53'
14 Испания зщ Диего Льоренте
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Алжир пз Уссем Ауар
53'
35 Италия пз Томмазо Бальданци
4 Италия пз Бриан Кристанте
59 Польша пз Никола Залевски
16 Аргентина пз Леандро Паредес
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
53'
21 Аргентина нп Пауло Дибала
53'
Запасные
1 Италия вр Марко Сильвестри
93 Италия вр Даниэле Паделли
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
16 Хорватия зщ Антонио Тиквич
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
6 Испания пз Ойер Саррага
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
1 Португалия вр Руй Патрисиу
63 Италия вр Пьетро Боэр
6 Англия зщ Крис Смоллинг
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
20 Португалия пз Ренату Саншеш
52 Италия пз Эдоардо Бове
9 Англия нп Тэмми Абрахам
67 Португалия нп Жоау Кошта
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Рома3 : 1Удинезе
16.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Рома3 : 0Удинезе
04.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Удинезе4 : 0Рома
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе1 : 1Рома
23.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Рома1 : 0Удинезе
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Рома3 : 0Удинезе
03.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе0 : 1Рома
02.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Рома0 : 2Удинезе
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе0 : 4Рома
13.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Рома1 : 0Удинезе
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Удинезе
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Удинезе
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 2Удинезе
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Рома1 : 3
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Рома2 : 1
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 0 : 1Рома
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Рома1 : 0
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3369
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3255
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3228
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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