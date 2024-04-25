Удинезе - Рома 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
25 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Остановлен
1 : 1
- 23'1:0Роберто Перейра
- 31'Хассан Камара
- 58'Яка Бийол
- 66'Мартин Пайеро
0'
45'
90'
- 64'1:1Ромелу Лукаку
- 69'Томмазо Бальданци
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|12
|зщ
|Хассан Камара
|
70'
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|
70'
|11
|пз
|Уолас
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|
70'
|33
|зщ
|Джордан Земура
|
70'
|99
|вр
|Миле Свилар
|69
|зщ
|Анхелиньо
|3
|зщ
|Деан Хёйсен
|
53'
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|пз
|Уссем Ауар
|
53'
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|59
|пз
|Никола Залевски
|16
|пз
|Леандро Паредес
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|
53'
|21
|нп
|Пауло Дибала
|
53'
Запасные
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|16
|зщ
|Антонио Тиквич
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|6
|пз
|Ойер Саррага
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|63
|вр
|Пьетро Боэр
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|20
|пз
|Ренату Саншеш
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|67
|нп
|Жоау Кошта
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 4
|13.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|33
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|32
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|32
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15